СМИ: новые холодильники для самолета Трампа обойдутся США в 24 млн долларов

Борт номер один президента США Дональда Трампа нуждается в новых холодильниках, стоимость которых составляет около $24 млн. Об этом сообщает Defense One.

Причина столь высокой цены кроется в том, что самолет сделан на заказ специально для первого лица государства, и требования для него специфические.

В частности, холодильники для самолета президента должны вмещать в себя столько провизии, чтобы ей можно было кормить пассажиров и экипаж на протяжении недель. Общий объем всех камер — около 2000 л.

ВВС США уже заключили контракт с Boeing на производство таких холодильников, однако в компании комментировать сделку отказались. Ожидается, что работа будет завершена в октябре 2019 года.

В августе сообщалось, что ВВС США могут приобрести для Трампа еще два самолета Boeing.