СМИ: новая газовая директива ЕС может оставить ”Северный поток — 2” полупустым



По данным издания, ”Газпром” уже готовится к худшему сценарию развития событий, о чем свидетельствует его намерение начать строительство ”Турецкого потока”.

Как отмечается, новые нормы обязывают участников строительства привести проект в соответствие с правилами внутреннего рынка ЕС. На деле это означает необходимость наличия у ”Северного потока” независимого от ”Газпрома” оператора и доступа к половине мощностей газопровода третьих лиц, которые, как пишет ”Коммерсантъ”, вряд ли когда-то появятся.

Ранее сообщалось, что ужесточение газовой директивы одобрили по сценарию Германии и Франции.