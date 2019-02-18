СМИ: новая газовая директива ЕС может оставить ”Северный поток — 2” полупустым

Одобренный текст поправок к газовой директиве Евросоюза позволяет не только Еврокомиссии согласовать выведение из-под норм ”Северного потока — 2”, но также дает такие полномочия комитету представителей всех стран ЕС, что может привести к неполной загруженности газопровода в первые годы работы. Об этом пишет ”Коммерсантъ” со ссылкой на текст поправок
По данным издания, ”Газпром” уже готовится к худшему сценарию развития событий, о чем свидетельствует его намерение начать строительство ”Турецкого потока”.
Как отмечается, новые нормы обязывают участников строительства привести проект в соответствие с правилами внутреннего рынка ЕС. На деле это означает необходимость наличия у ”Северного потока” независимого от ”Газпрома” оператора и доступа к половине мощностей газопровода третьих лиц, которые, как пишет ”Коммерсантъ”, вряд ли когда-то появятся.
Ранее сообщалось, что ужесточение газовой директивы одобрили по сценарию Германии и Франции.