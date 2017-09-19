СМИ: Nordea может уйти с российского рынка

Шведская группа Nordea может продать ”Нордеа банк”, тем самым уйти с российского рынка. Об этом передает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Как уточнили источники, переговоры с потенциальными инвесторами ведутся с начала текущего года.

Помимо этого, стало известно, что Nordea обсуждала варианты по проведению сделки с Локо-банком и Совкомбанком.

Также источники подчеркнули, что на данный момент Nordea рассматривает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки.

В свою очередь шеф пресс-службы банка Петтер Бруннберг заявил РИА ”Новости”, что ”в Nordea не комментируют слухи и предположения, публикуемые в СМИ”.