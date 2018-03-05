СМИ: Невеста Олега Осиновского внесла залог в 500 000 евро за обвиняемого в коррупции латыша

По данным программы de facto на LTV, Анастасия Удалова, невеста эстонского миллионера Олега Осиновского, дала в долг 500 000 евро, которые выплатил в качестве залога для освобождения администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса его брат Кристап. Об этом пишет Lsm.lv.

Брат бывшего администратора неплатежеспособности Кристап Спрудс официально внес залог в полмиллиона евро, однако телефонный разговор с журналистами передачи он прервал сразу после вопроса о том, кто дал ему такую сумму.

Янис Розенбергс, адвокат Спрудса, отмечает, что Кристап Спрудс письменно пояснил происхождение денег и прокурору, и судье. "Я верю, что происхождение этих денег уже пять раз проверено, в нем нет никаких сомнений. Точнее, в законности происхождения", — заявил адвокат.

Полученная из нескольких источников информация de facto свидетельствует: источник средств — заем, полученный от Анастасии Удаловой. Звучат даже версии, что физически средства на счет Госкассы внесла именно она, тогда как договор о долге с братом Спрудса заключен незадолго до решение суда о залоге.

Удалова — должностное лицо, поскольку почти два года является членом правления Latvijas autoceļu uzturētājs, общества капитала Министерства сообщения.

Удалова связь со Спрудсом не отрицает, однако информацию о долге не подтвердила. На вопрос, давала ли она в последнее время в долг какому-либо из родственников Мариса Спрудса полмиллиона евро, Удалова после секундного размышления ответила: "Нет! Что это за вопрос?". Но факт знакомства подтвердила:

"Марис Спрудс — мой очень, очень близкий друг. Я его знаю очень давно, и да, он мой друг".

Журналисты de facto не получили других подтверждений сказанного Удаловой о ее отношениях со Спрудсом. До конца не ясно и происхождение полумиллиона, однако, возможно, этому есть логичное объяснение, сообщает LTV. Удалова — невеста эстонского миллионера Олега Осиновского, которого во всяком случае несколько лет назад называли самым богатым жителем соседней страны.

То, что у Осиновского могли быть какие-то сделки со Спрудсом, Удалова отрицает.

Осиновский в телефонном разговоре с de facto заявил, что у него никакой связи со Спрудсом нет, и назвал эту тему вообще несущественной.

"Вы спрашиваете о каких-то слухах про Спрудса. Какая разница, кто дал деньги Спрудсу? Слава Богу, что он вышел из тюрьмы, и вы за него больше не платите налоги. Иначе за ваши налоги его держали бы в тюрьме и кормили за ваши деньги. Вы должны быть рады, что человека выпустили и у вас больше нет расходов".

Очень осторожно говорит о залоге адвокат Розенбергс. "Я не знаю, что Анастасия Удалова — невеста Осиновского, но, как я сказал, о происхождении денег я лучше комментариев не буду давать. Могу только подтвердить, что Олег Осиновский эти деньги Кристапу Спрудсу в долг не дал. Это мне известно, да". На вопрос, значит ли это, что дал кто-то другой, адвокат ответил: "Возможно, кто-то другой дал, возможно, какая-то часть была у него самого в распоряжении, но, как я сказал, пусть это пока останется моим маленьким профессиональным секретом", — указал он.

Марису Спрудсу же запретили выезжать из страны без разрешения, а также обязали раз в неделю приходить в полицейский участок. Кроме того, бывшему администратору неплатежеспособности нельзя встречаться с несколькими лицами — их в общей сложности 27.