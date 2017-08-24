СМИ: Макрон за три месяца потратил на визажиста 26 тысяч евро

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил €26 тыс. на визажиста за три месяца своего пребывания в Елисейском дворце, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Closer.

Обнаружено два соответствующих счета на €10 тыс. и €16 тыс.

Полное имя визажиста не раскрывается: в СМИ называют имя ”Наташа М.”.

Как утверждается, она сотрудничала с Макроном во время президентской кампании, а благодаря его победе на выборах якобы обеспечила себе работу на следующие пять лет.

В 2016 году официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль подтвердил информацию о том, что личный парикмахер тогдашнего президента страны Франсуа Олланда получал почти €10 тыс. в месяц.