СМИ: латвийские кондитеры переходят на эстонское масло

Сливочное масло в Латвии подорожало до 10 евро за килограмм. Резкий рост цен на молочные жиры повлиял не только на розничных покупателей, но и на тех, кто использует масло в производстве - например, кондитеров. Некоторые из них уже решили закупать сырье в соседней Эстонии, сообщает программа LTV7 "Сегодня вечером".



Сливочное масло подорожало, а вслед за этим поднялись цены и на продукты, в приготовлении которых масло чуть ли не главный ингредиент. Например, кондитерские изделия.

Владелица кондитерской Lapsas māja Лиене Земите рассказывает о сложной ситуации: "Все довольно драматично. У нас расход на производство вырос на 15 процентов. Хотя долгое время он был стабилен. Конечно, это повлияло на конечную цену продукта. Мы были вынуждены поднять цены".

В своей кондитерской Лиене Земите подняла цены в среднем на 10-15 процентов. Подорожали в основном торты. Об использовании более дешевого сырья, то есть маргарина, в кондитерской пока не думают. Говорят, так пропадет и вкус, и полезность продукции. А вот поставщика масла уже сменили. Его теперь везут из Эстонии, а не покупают у Рижского молочного комбината. Хотя цены на масло выросли во многих странах, в Латвии это особенно заметно.

Глава Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе объясняет причины резкого роста цен тем, что вырос спрос, а предложение на продукт снизилось. Сейчас цена сливочного масла в среднем составляет 10 евро за килограмм. И по прогнозу Гулбе, снижения цен ждать не стоит, по крайней мере, до конца года. Переработчики молока тоже не видят повода для оптимизма.

"Пока цена стабилизировалась и ничто не говорит о том, что в ближайшее время что-то изменится. Может быть, в будущем, конечно, будет рост, никогда нельзя знать, потому что мы зависим не только от ситуации в Европе, но и от ситуации во всем мире. Если цена поменяется на бирже, то и нас это не обойдет стороной. Отмечу, что производители молочных продуктов от этого не выигрывают", — сказала представитель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Криста Гаркалне.

Рост цен на масло переработчики называют пузырем, который рано или поздно лопнет.