СМИ: киевлян хотят обязать заплатить за свет на ”Евровидении”

Мэрия Киева совместно с компанией ”Киевэнерго” обратилась в Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой временно повысить тариф на электроэнергию для ”достойного проведения песенного конкурса "Евровидение-2017"”. Об этом сообщают в пятницу, 17 февраля, украинские ”Вести”.

Издание ссылается на ответ горадминистрации депутату Киевсовета Александру Пабату. В нем говорится, что для гарантированного электроснабжения на время проведения ”Евровидения” в украинской столице необходимы ремонтные работы, которые обойдутся в 38 миллионов гривен (около полутора миллионов долларов). Эту сумму мэрия и ”Киевэнерго” просят включить в тариф на передачу электроэнергии.

15 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые предупреждают о возможном повышении цены на газ для населения на 40 процентов. В тот же день главный коммерческий директор ”Нафтогаза” Юрий Витренко заявил о возможном значительном росте тарифов на газ.