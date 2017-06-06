СМИ: Катар заплатил террористам в Сирии миллиард долларов выкупа

Власти Катара выплатили около одного миллиарда долларов за освобождение из плена членов королевской семьи, которые были захвачены на юге Ирака в ходе соколиной охоты. Как пишет газета The Financial Times, около 200-300 млн из этой суммы пошло напрямую террористическим группировкам.



По данным издания, сделка состоялась в апреле этого года. Эту информацию FT подтвердили близкие к ситуации источники в правительстве и военном командовании Катара. Собеседники газеты уточнили, что ту часть суммы, которая была направлена террористам в Сирии, получила группировка "Тахрир аш-Шам", ранее известная как "Джебхат ан-Нусра"*. Она напрямую связана с "Аль-Каидой".

При этом, как пишет газета, члены королевской семьи были захвачены еще в декабре 2015 года боевиками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хизбаллах". Именно им, а также представителям сил безопасности Ирана, которые их поддерживают, пошли остальные 700 млн долларов в рамках этой сделки.

Два региональных дипломата заявили изданию, что одним из мотивов похищения членов катарской королевской семьи было то, что Иран и ливанское движение "Хизбаллах" таким образом получили рычаг для переговоров по 50 шиитам, захваченным боевиками в Сирии. В итоге освобождение шиитов стало частью трехсторонней сделки между Катаром, сирийскими террористами и Ираном (совместно с движением "Хизбаллах"). Захваченные граждане Катара, по данным издания, содержались на территории Ирана.

В Дохе отвергли информацию о том, что Катар поддерживает террористические группировки в Сирии. Сообщения о выкупе членов королевской семьи местные власти комментировать не стали. Источник, близкий к катарскому правительству, подтвердил, что "денежные переводы" действительно были, однако он не смог уточнить ни сумму, ни то, куда эти деньги направились.

5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, обвинив Катар в поддержке экстремистских движений на Ближнем Востоке. Также Катар подозревают в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в арабских странах.