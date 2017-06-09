СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG

Реформист Калле Паллинг, будучи членом совета госпредприятия Eesti Energia, вел двойную игру и тайно работал в интересах конкурента компании — концерна Viru Keemia Grupp, передает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Äripäev.

Как пишет издание, два года назад при посредничестве Паллинга от Eesti Energia ускользнула 13-миллионная сделка с пустой породой, которую хотел также заключить концерн VKG. В итоге сделка все-таки сорвалась. Газета отмечает, что общение Калле Паллинга с крупнейшим акционером Viru Keemia Grupp Прийтом Пийльманном не было секретом, но являлось своего рода конфликтом интересов. Сам Паллинг, который сейчас является депутатом парламентской фракции реформистов, это отрицает, передает rus.err.ee.