09.06.2017, 11:40

СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG

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rus.delfi.ee
EST
Valimiskogu Estonias 24.09.2016
Kalle PallingFoto: Andres Putting

Реформист Калле Паллинг, будучи членом совета госпредприятия Eesti Energia, вел двойную игру и тайно работал в интересах конкурента компании — концерна Viru Keemia Grupp, передает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Äripäev.

Как пишет издание, два года назад при посредничестве Паллинга от Eesti Energia ускользнула 13-миллионная сделка с пустой породой, которую хотел также заключить концерн VKG. В итоге сделка все-таки сорвалась. Газета отмечает, что общение Калле Паллинга с крупнейшим акционером Viru Keemia Grupp Прийтом Пийльманном не было секретом, но являлось своего рода конфликтом интересов. Сам Паллинг, который сейчас является депутатом парламентской фракции реформистов, это отрицает, передает rus.err.ee.

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