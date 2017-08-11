СМИ: ИГ спонсировало своих сообщников через eBay

Террористическая группировка ”Исламское государства” отправляла деньги своим сообщникам через фальшивые транзакции в интернет-магазине eBay, передает Gazeta.ru со ссылкой на Fox News.
Сообщается, что американские следователи раскрыли глобальную финансовую сеть, управляемую высокопоставленным должностным лицом из ИГ.
Предполагаемым получателем средств террористов оказался арестованный год назад в штате Мэриленд мужчина после подозрений ФБР в его в причастности к финансовой сети.
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