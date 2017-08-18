СМИ: государство тратит на хутор Ильвеса свыше 1200 евро в месяц

В первом полугодии государство потратило на содержание принадлежащего экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу хутора Эрма 7383 евро, хотя Ильвес там даже не живет.

Львиная доля этой суммы — 4819 евро или в среднем 803 евро в месяц, ушла на оплату электроэнергии, за отопление было заплачено 1305 евро, за обслуживание и охрану — 1002 евро и за ремонт инвентаря — 255 евро, пишет в пятницу rus.err.ee. со ссылкой на издание Õhtuleht.

Кроме того, государство в течение полугода выплатило еще 5652 евро за транспортное средство экс-президента.

Закон о должностных компенсациях президента Эстонии предусматривает, что по истечении срока его полномочий государство оплачивает экс-президенту разумные расходы на представительские или рабочие помещения либо расходы, связанные с уходом за его местом жительства.

Советник Ильвеса дал следующее пояснение в ответ на запрос издания: "Хутор Эрма президента Ильвеса — это дом его семьи, в котором в период его временного отсутствия (в Эстонии) находятся его дети, а также осуществляется приведение в порядок архива и библиотеки президента".