СМИ: глава Еврокомиссии потратил 27 тысяч евро на перелет в Рим

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его делегация потратили €27 тыс. на перелет в Рим на частном самолете, сообщает Sky News со ссылкой на документы правозащитной организации Access Info.
Уточняется, что речь идет о перелете, совершенном Юнкером в феврале 2017 года, пишет Gazeta.ru.
В Брюсселе заявили, что данная ситуация не противоречит правилам ЕК, по которым членам комиссии разрешается летать частными самолетам при отсутствии коммерческих рейсов.
В то же время депутат Европарламента Найджел Фараж назвал использование Юнкером самолета за такую сумму ”возмутительным”.
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