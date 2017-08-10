10.08.2017, 12:01

СМИ: глава Еврокомиссии потратил 27 тысяч евро на перелет в Рим

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Gazeta.ru
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Jean-Claude Juncker
Jean-Claude JunckerFoto: Emmanuel Dunand, AFP

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его делегация потратили €27 тыс. на перелет в Рим на частном самолете, сообщает Sky News со ссылкой на документы правозащитной организации Access Info.

Уточняется, что речь идет о перелете, совершенном Юнкером в феврале 2017 года, пишет Gazeta.ru.

В Брюсселе заявили, что данная ситуация не противоречит правилам ЕК, по которым членам комиссии разрешается летать частными самолетам при отсутствии коммерческих рейсов.

В то же время депутат Европарламента Найджел Фараж назвал использование Юнкером самолета за такую сумму ”возмутительным”.

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