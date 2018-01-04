СМИ: ”Газпром” поставляет 40% потребляемого Европой газа

Поставки российской энергетической компании ”Газпром” составляют 40% от общих объемов газа, которые потребляет Европа, передает ”Коммерсантъ”.

Как сообщает газета Financial Times, для защиты своей доли на европейском рынке ”Газпром” вынужденно понизил цены по поставляемый в этот регион газ. Издание поясняет, что снижение стоимости газа произошло после того, как страны Евросоюза стали приобретать больше газа у США, Катара и других стран газовых экспортеров.

Газета подчеркивает, что ”Газпром” второй год подряд сообщает о рекордных показателях газового экспорта, несмотря на создание в Польше и Литве терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Недостаточно эффективными оказались попытки некоторых восточноевропейских стран заблокировать проекты расширения объемов российских газовых поставок в Германию, такие как Nord Stream 2, отмечает издание.

Ранее глава ”Газпрома” Алексей Миллер сообщил, что в 2017 году компания увеличила добычу газа на 12,4%, до 471 млрд куб. м. При этом экспорт газа в Европу вырос на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м.

В конце декабря правительство России одобрило предложение Минэнерго освободить ”Газпром” от ценового регулирования при продаже газа, который пойдет на экспортные проекты по производству СПГ.