СМИ Финляндии: Россия ограничила вывоз алкоголя пятью литрами

По информации газеты Karjalainen, новое правило вступило в силу неделю назад.

Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами, пишет выходящая в Йоэнсуу газета Karjalainen.

Новое российское правило вступило в силу неделю назад, передает Yle.

Ранее данное ограничение касалось только ввоза в Россию, при этом лишь три литра можно было ввезти беспошлинно.

Газета отмечает, что желающие воспользоваться в полной мере финской квотой ввоза алкоголя могут после прохождения российской границы докупить спиртное в магазине дьюти-фри.

Так, например, финские таможенные правила разрешают ввоз шестнадцати литров пива из стран, не входящих в ЕС.

Информацию о новых российских правилах газете подтвердил начальник таможни в Ниирала, который обсудил вопрос со своими российскими коллегами во вторник.