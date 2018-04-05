05.04.2018, 17:40

СМИ Финляндии: Россия ограничила вывоз алкоголя пятью литрами

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rus.delfi.ee
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Stolitšnaja
фото иллюстративноеFoto: J. Levjant, RIA Novosti

По информации газеты Karjalainen, новое правило вступило в силу неделю назад.

Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами, пишет выходящая в Йоэнсуу газета Karjalainen.

Новое российское правило вступило в силу неделю назад, передает Yle.

Ранее данное ограничение касалось только ввоза в Россию, при этом лишь три литра можно было ввезти беспошлинно.

Газета отмечает, что желающие воспользоваться в полной мере финской квотой ввоза алкоголя могут после прохождения российской границы докупить спиртное в магазине дьюти-фри.

Так, например, финские таможенные правила разрешают ввоз шестнадцати литров пива из стран, не входящих в ЕС.

Информацию о новых российских правилах газете подтвердил начальник таможни в Ниирала, который обсудил вопрос со своими российскими коллегами во вторник.

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