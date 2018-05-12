12.05.2018, 18:30

СМИ: Facebook рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты


ИТАР-ТАСС
EST 2
СМИ: Facebook рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты
REUTERS/Dado Ruvic

Социальная сеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал Cheddar, специализирующийся на новостях в финансовой сфере.

По данным его источников, соцсеть начала изучать соответствующие технологии около года назад, передает ТАСС. Тогда этим направлением занимался единственный сотрудник.

Однако на этой неделе, как сообщает телеканал, Facebook создал команду, состоящую из более десятка человек, которая изучает технологии блокчейна, включающие майнинг и оборот криптовалют. Возглавил данный отдел вице-президент соцсети, отвечающий за приложение Messenger Дэвид Маркус. По информации Cheddar, внедрение собственной криптовалюты даст возможность пользователям Facebook совершать с ее помощью электронные платежи.

"Как и многие другие компании, Facebook исследует способы выгодного использования возможностей, предоставляемых технологией блокчейна", — заявил телеканалу представитель соцсети. По его словам, вновь созданная "небольшая команда будет изучать множество различных направлений". От дальнейших комментариев представитель Facebook отказался.

Соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети в настоящее время превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

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