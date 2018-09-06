СМИ: Эстония, Латвия и Литва просят запретить товары с надписью ”СССР”

Три государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — требуют от ритейлера Walmart снять с производства товар с надписью ”СССР” и эмблемой Советского Союза, которые продаются в сети, сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что совместное письмо чиновников прибалтийских государств было направлено в компанию повторно 5 августа.
”Под советскими символами серпа и молота совершались ужасные преступления”, — обратился к Walmart посол Литвы в США Роландас Крисчюнас.
Продажа таких предметов ”демонстрирует отсутствие человеческой порядочности”, цитирует письмо прибалтийских чиновников агентство BNS. Посол Литвы в США Роландас Крисчюнас допустил, что компания не имела намерений оскорбить кого-либо использованием советской символики.
Тем не менее, Крисчюнас заявил, что Walmart должна ”немедленно изъять” футболки и другие товары с символикой СССР, которую тот назвал ”символикой массового убийства”, сообщило AP со ссылкой на балтийскую службу новостей.