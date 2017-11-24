СМИ: ЕС может включить Турцию в черный список офшоров

Евросоюз собирается включить Турцию в свой черный список офшоров, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Издание, кроме того, ознакомилось с материалами рабочей группы ЕС, которая составляет список ”юрисдикций, отказывающихся сотрудничать по вопросам налогообложения”. Группа решила, что Турция не в полном объеме обеспечивает прозрачность налогообложения, а также недостаточно эффективно борется со сверхльготными налоговыми режимами.

Как отмечается, в ЕС пока не определились с тем, какие конкретно санкции могут применить к странам, попавшим в список. 5 декабря список представят министрам финансов ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сократит финансовую помощь Турции.