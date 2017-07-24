СМИ: ЕС готовится к ответным мерам в случае введения новых санкций США против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал как можно скорее приступить к обсуждению возможного ответа Европейского союза в случае введения США новых санкций в отношении России без учета замечаний ЕС. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на издание Financial Times.

В нем говорится, что существуют несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США Дональда Трампа заверение, что санкции не затронут интересы ЕС. Еще один вариант предполагает возможность признания мер Вашингтона недействительными на территории ЕС.

Отмечается, что Юнкер призвал срочно рассмотреть возможные действия властей ЕС на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом новых американских санкций.

Ранее ЕС предупредил США о последствиях проекта новых санкций против России.