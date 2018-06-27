27.06.2018, 08:20

СМИ: Цукерберг может потерять пост главы Facebook

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Gazeta.ru
EST
FACEBOOK-ZUCKERBERG/HARVARD
FACEBOOK-ZUCKERBERG/HARVARDFoto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Инвесторы Facebook планируют уволить Марка Цукерберга с поста председателя правления компании. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, инвесторы недовольны работой Цукерберга, в частности, из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети.

Однако, по мнению инвесторов, Цукерберга неприкосновенен, так как занимает пост исполнительного директора и председателя правления Facebook.

Ранее сообщалось, что глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил, что уходит в отставку.

Как отмечалось, Шрейдж подал в отставку на фоне скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.

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