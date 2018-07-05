05.07.2018, 13:20

СМИ: CША могут оказаться от пошлин на автомобили из ЕС

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Deutsche Welle
EST 1
USA autode näitus
фото иллюстративноеFoto: Jan Henrik Pärnik

Посол США в Германии встретился в Берлине с автопроизводителями и огласил условие, при котором Вашингтон откажется от пошлин на автомобили из ЕС.

Власти США могут отказаться от планов ввести новые тарифы на импортируемые из ЕС автомобили, если от пошлин на автомобили из США откажется Евросоюз. Об этом в среду, 4 июля, сообщило немецкое издание Handelsblatt.

По данным журналистов, посол США в Германии Ричард Гренелл встретился в Берлине с руководителями компаний BMW, Dailmer и Volkswagen, а также с главой Объединения немецких автомобилестроителей (VDA), где заявил о возможном решении тарифного спора американскими властями. В издании отмечают, что Гренелл был назначен Вашингтоном посредником, призванным найти оптимальное решение.

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22 июня президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил странам ЕС ввозными пошлинами на автомобили в размере 20 процентов на все автомобили, которые экспортируются из Европы в Соединенные Штаты, если ЕС не снимет торговые барьеры в отношении некоторых американских компаний. Ранее Евросоюз ввел пошлины на некоторые товары из США, в том числе изделий из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Их общий объем составляет 2,8 млрд евро. Этот шаг стал ответом на американские пошлины на изделия из стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов) из Европы, Канады и Мескики, которые вступили в силу в ночь на 1 июня.

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