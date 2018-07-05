СМИ: CША могут оказаться от пошлин на автомобили из ЕС

Посол США в Германии встретился в Берлине с автопроизводителями и огласил условие, при котором Вашингтон откажется от пошлин на автомобили из ЕС.

Власти США могут отказаться от планов ввести новые тарифы на импортируемые из ЕС автомобили, если от пошлин на автомобили из США откажется Евросоюз. Об этом в среду, 4 июля, сообщило немецкое издание Handelsblatt.

По данным журналистов, посол США в Германии Ричард Гренелл встретился в Берлине с руководителями компаний BMW, Dailmer и Volkswagen, а также с главой Объединения немецких автомобилестроителей (VDA), где заявил о возможном решении тарифного спора американскими властями. В издании отмечают, что Гренелл был назначен Вашингтоном посредником, призванным найти оптимальное решение.