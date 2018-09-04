04.09.2018, 07:53

СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

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Gazeta.ru
EST 2
Danske Bank logo ja maja
Danske Bank logo ja majaFoto: Priit Simson

Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.

По данным издания, исследование было заказано Danske Bank.

Эксперты Promontory Financial установили, что за один год через эстонское отделение Danske Bank, крупнейшего коммерческого банка Дании, протекли до $30 млрд нерезидентов страны. Составители доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.

По данным исследования, средства нерезидентов были в эстонском филиале Danske Bank в 2013 году — этот год считается ”пиковым” в скандале с отмыванием денег. В общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

В издании также рассказали, что в 2013 году из России и стран бывшего СССР было проведено около $30 млрд. При этом в цитате доклада Promontory Financial, которую приводит газета, говорится о ”нерезидентах” Эстонии.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

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