СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

По данным издания, исследование было заказано Danske Bank.

Эксперты Promontory Financial установили, что за один год через эстонское отделение Danske Bank, крупнейшего коммерческого банка Дании, протекли до $30 млрд нерезидентов страны. Составители доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.

По данным исследования, средства нерезидентов были в эстонском филиале Danske Bank в 2013 году — этот год считается ”пиковым” в скандале с отмыванием денег. В общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

В издании также рассказали, что в 2013 году из России и стран бывшего СССР было проведено около $30 млрд. При этом в цитате доклада Promontory Financial, которую приводит газета, говорится о ”нерезидентах” Эстонии.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.