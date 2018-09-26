26.09.2018, 11:00

СМИ: Берлин и Петербург свяжет прямая железная дорога

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Gazeta.ru
EST
Moskva rong aastavahetuse turistidega
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В министерстве транспорта Германии проинформировали о планах по организации прямого железнодорожного сообщения между Берлином и Санкт-Петербургом. Об этом пишут ”Известия”.

Отмечается, что в РЖД подтвердили достоверность этих данных. Железнодорожный путь должен будет пройти через Калининград. Также будут задействованы уже проложенные ветки на территории Прибалтики и Польши.

”Предполагаем, что из Берлина поезда до Калининграда и Петербурга будут идти через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и дальше в направлении Варшавы, частично по уже существующему маршруту Варшава — Брест — Минск”, — сказали в ведомстве.

В министерстве заметили, что в последнее время железнодорожная линия была расширена, что позволило поездами двигаться со скоростью 160 км/ч.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что из прекращения железнодорожного сообщения с Россией стране удастся извлечь выгоду.

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