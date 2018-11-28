СМИ: банки угрожают блокировкой карт россиян при подозрительных денежных переводах

По их словам, речь идет о перечислениях между гражданами. Сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций попросили предоставить документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность таких переводов. Если клиенты не предоставляют необходимые сведения в указанный срок, их кредитные карты или счет могут заблокировать.

По мнению экспертов, действия банковских организаций направлены против мошенников.

Согласно заявлению Центробанка, если банк считает операции подозрительными, его представители должны связаться с клиентом и получить от него подтверждение.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.