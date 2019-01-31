СМИ: Apple выпустит в 2020 году iPhone с лазерной 3D-камерой

Речь идет о задней камере, которая сможет сканировать пространство на расстоянии до 4,5 метра (15 футов). Она будет использоваться как для дополненной реальности, так и для лучшей передачи глубины на фотографиях, передает "Медуза".

Bloomberg в 2017 году уже писало о планах Apple разместить на задней панели 3D-камеру в 2019 году. Сейчас агентство уточняет, что новинку было решено отложить на год.

Нынешние 3D-камеры в айфонах используются для функции Face ID и работают на расстоянии до 50 сантиметров, пишет Bloomberg.

В январе The Wall Street Journal сообщил, что в 2019 году Apple выпустит три новых модели айфонов, из которых наиболее дорогая будет оборудована тремя задними камерами.