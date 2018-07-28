СМИ: акционеры одобрили покупку Disney активов Fox за 71 млрд долларов

Акционеры компании The Walt Disney Company и холдинга 21st Century Fox одобрили сделку о покупке Disney активов Fox.



Об этом сообщил в пятницу, 27 июля, телеканал CNBC, передает ТАСС.

По его данным, сумма сделки составит 71,3 млрд долларов. Как указывает телеканал, встреча акционеров состоялась в пятницу утром. Это было одним из последних шагов на пути к заключению сделки.

Сделка может будет закрыта в первой половине 2019 года, после чего будет образована новая компания New Fox, объединяющая вещательную компанию Fox Broadcasting Co, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox News.

Disney первоначально предлагал купить активы Fox за 52 млрд долларов, но американский телекоммуникационный конгломерат Comcast включился в борьбу, предложив 65 млрд. После этого Disney увеличил предложение до 71 млрд, и Comcast отказался от дальнейшего соперничества.