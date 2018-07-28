28.07.2018, 11:00

СМИ: акционеры одобрили покупку Disney активов Fox за 71 млрд долларов


ИТАР-ТАСС
EST
21st Century Fox
21st Century Fox Foto: Brendan Mcdermid, Reuters/Scanpix

Акционеры компании The Walt Disney Company и холдинга 21st Century Fox одобрили сделку о покупке Disney активов Fox.


Об этом сообщил в пятницу, 27 июля, телеканал CNBC, передает ТАСС.

По его данным, сумма сделки составит 71,3 млрд долларов. Как указывает телеканал, встреча акционеров состоялась в пятницу утром. Это было одним из последних шагов на пути к заключению сделки.

Сделка может будет закрыта в первой половине 2019 года, после чего будет образована новая компания New Fox, объединяющая вещательную компанию Fox Broadcasting Co, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox News.

Disney первоначально предлагал купить активы Fox за 52 млрд долларов, но американский телекоммуникационный конгломерат Comcast включился в борьбу, предложив 65 млрд. После этого Disney увеличил предложение до 71 млрд, и Comcast отказался от дальнейшего соперничества.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

28.07.2018
Конец июля. Самый обычный четверг. Жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем. В чем дело? В Delfi не платят зарплаты? У Приваловой ”поехала крыша”? Нет! Это — социально-психологическо-развлекательно-экономическо-журналистский эксперимент над собой, над системой, над прохожими.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi

28.07.2018
Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €


ВИДЕО: ЦСКА выиграл Суперкубок России у "Локомотива"

28.07.2018
Футбольный сезон в России по традиции открыл поединок за Суперкубок. Почетный трофей завоевал в Нижнем Новгороде ЦСКА, победивший в дополнительное время "Локомотив" - 1:0 (0:0). Победный мяч на 106-й минуте забил молодой полузащитник Хетаг Хосонов.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Горбатого могила исправит”. Сколько денег было потрачено на ремонт монумента за все время

27.07.2018
Представляем вашему вниманию интерактивный график, с помощью которого можно посмотреть, сколько всего было потрачено на ремонт Монумента Победы в Освободительной войне за все годы и что именно было сделано (медленно передвигайте курсор влево).
Подробнее

Почему гниют томаты на ветке? Причины и борьба с болезнями

28.07.2018
Помидоры есть на каждом огороде, и отводится им порой значительное место. Томаты растут и в открытом грунте, и в теплицах. В отдельные годы можно получить прекрасный, просто идеальный урожай томатов, а в иные сезоны почти все плоды на ветках вдруг начинают гнить. Рассмотрим, почему так происходит и что с этим делать.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как предотвратить и распознать инсульт

28.07.2018
В летнюю жару обостряются многие хронические заболевания. И, если не следить за своим здоровьем, можно заработать такую опасную болезнь, как инсульт. Вылечить последствия инсульта достаточно сложно. Болезнь быстро молодеет, хотя вероятность заработать инсульт увеличивается с возрастом. В группе риска люди от 55 лет, каждые 10 лет риск заболеть вырастает в 2 раза. Особенно рискуют женщины, которые переносят инсульт тяжелее по сравнению с мужчинами, пишет myJane.
Подробнее