Более 70 человек в Иркутской области погибли, выпив средство для ванн с ароматом боярышника. Дело получило большое резонанс: власти грозят судом производителям настойки, но чтобы привлечь их к ответственности, нужно будет доказать, что изготовители знали или допускали мысль о том, что люди будут пить этот настой.



Жители Иркутской области, погибшие от отравления, употребляли концентрат для принятия ванн с экстрактом боярышника, который относится к косметической продукции.

На этикетке написано, что это "полезный для тела настой".

Средство продается во флаконах объемом 250 мл. Производитель советует добавлять 100-150 мл концентрата в ванну с теплой водой. В ванне следует находиться не более 15-20 минут. Надпись на этикетке гласит, что это средство опасно принимать внутрь.

Почему отравились?

По данным российского минздрава, средство для ванн содержало не этиловый, а смертельно опасный метиловый спирт. Он и стал причиной острого отравления. Средство с техническим спиртом делали в том числе в подпольных цехах в Иркутской области, сообщают в местном МВД (на этикетке указано, что производитель — петербургское ООО "Легат").

После сообщений о массовом отравлении местная полиция проверила магазины в районе Ново-Ленино Иркутска и заявила, что нашла и изъяла около 2 тысяч бутылок косметического средства. Также полицейские сообщили, что обнаружили один из подпольных цехов, где разливали настой с метиловым спиртом.

В состав средства кроме этилового спирта входят вода, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. Самое опасное из этого перечня — диэтилфталат. Это высокотоксичное вещество, которое способно накапливаться в организме со временем.

"Именно за счёт этого эффекта единоразовый приём внутрь раствора, содержащего это вещество, может не привести к мгновенной смерти, — говорит врач-специалист по общественному здоровью и организации здравоохранения Павел Стоцко. — Однако, попадая в организм, этот токсин, постепенно или сразу — зависит от дозы — приводит к функциональным нарушениям периферической и центральной нервной системы. При достижении летальной дозы в 6,2 г на 1 кг веса наступает смерть".

Содержание метанола в средства для ванн может оказаться смертельным, даже если это средство использовать по назначению.

"Использование метанола в качестве ароматической добавки к ванне лишь ускорит процесс испарения яда и создаст риск вдыхания паров метанола, что облегчит его доставку в центральную нервную систему и ускорит поражение организма. 150 мл метанола в виде вдыхаемого пара будет достаточно, чтобы убить человека", — говорит Стоцко. По результатом экспериментов было выявлено, что при попадании метанола на кожу смерть наступает от дозы в 120 мл, отмечает эксперт.

Зачем вообще пить боярышник?

Бутылка косметического средства с экстрактом боярышника объемом 0,25 мл стоит около 70 рублей. Содержание спирта в такой бутылке — 93%. В то же время бутылка самой дешевой водки стоит гораздо дороже — 190 рублей.

Средство для ванн с экстрактом боярышника не стоит путать с аптечной настойкой, которая содержит медицинский спирт. Ее обычно употребляют при нарушениях сердечно-сосудистой системы, но зачастую тоже покупают просто ради спирта.

Суррогаты алкоголя в России употребляют давно. Во время "сухого закона" в СССР пили тормозную жидкость, денатурат, одеколон, огуречный лосьон, гидролизный спирт.

Несколько лет назад в среде потребителей суррогатов были популярны "тонизирующее средство для ванн" под названием "Троя" или "Трояр", дезинфицирующее средство "Антисептин-Марат", стеклоочиститель "Льдинка".

Что грозит задержанным производителям контрафактного "Боярышника"?

По этому делу к настоящему моменту задержано 12 человек. Их подозревают в "сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц" (по статье 238 УК РФ). Подозреваемым грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на срок до 10 лет.

Адвокат Павел Чиков говорит, что это дело почти не отличается от дел с контрафактным алкоголем. Правда, в случае с боярышником следствию придется доказать, что производитель изготавливал это средство, зная, что люди будут его пить.

"Если следствие докажет, что производитель этого "Боярышника" его производил с целью продажи для употребления внутрь, что истинные его цели были именно такие … А это все на самом деле можно доказать. Объемы же понятно какие. Сколько в Иркутской области объем рынка лосьона для ванн? И сколько они произвели? Разница, наверное сотни раз, — говорит Чиков. — Если бы производитель делал этот лосьон с целью использования его именно для ванн, то он вряд ли бы его производил в тех объемах, в которых он продавался".

"Одна ситуация, когда люди пьют тосол, который продается в автомобильных магазинах. Понятно, что производитель тосола его производит и поставляет в автомобильные магазины, а автомобильные магазины продают тосол не для того, чтобы его кто-то пил, — добавляет адвокат. — Соответственно, предъявить претензии такого свойства к производителям и к продавцу очень сложно. Если только они не продвигали его каким-то образом как алкогольный напиток".

По мнению Чикова, тот факт, что на бутылках было предупреждение об опасности употребления внутрь большой роли, скорее всего, не сыграет. Это может быть принято во внимание судом лишь как смягчающее обстоятельство.

В российской судебной практике известны случаи, когда суд признавал продавцов такого же средства виновными, если удавалось доказать, что они преднамеренно продавали его не как косметическое средство, а как жидкость для приема внутрь.

В частности, в сентябре 2013 года Шарьинский районный суд Костромской области признал подсудимую Снхчян А. С. виновной по 238-й статье. Суд установил, что женщина продавала средства для ванн с экстрактом боярышника "под видом алкогольной продукции и употребления её в качестве пищевого продукта".

Снхчян вину признала и с приговором согласилась. В ее случае никто не умер (по крайней мере, следствию об этом неизвестно) и женщину приговорили лишь к 200 часам обязательных работ.