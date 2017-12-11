Сменился один из членов совета Coop Pank

На состоявшемся в понедельник общем собрании акционеры Coop Pank AS выбрали членом совета предпринимателя Мярта Меэритса, который заменит нынешнего члена совета – адвоката Марко Кайръяка.

Также в состоящий из пяти членов совет Coop Pank входят: председатель совета Яанус Виханд, являющийся председателем правления Coop Eesti Keskühistu, председатель правления Harju Tarbijate Ühistu (Общества потребителей Харьюмаа) Яан Марьюнди, председатель правления Antsla Tarbijate Ühistu (Общества потребителей Антсла) Роман Провоторов и председатель совета AS Inbank Прийт Пыльдоя.

Мажоритарным собственником Coop Pank является единственная в Эстонии кооперативная сеть розничной торговли Coop Eesti, которой принадлежит 60,4% акций предприятия. Наиболее крупными акционерами банка также являются AS Inbank (17,9% акций) и предприниматель Андрес Сонн (17,4% акций).

Coop Pank — основанный на эстонском капитале банк, цель которого — воспользоваться синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, и обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Вместе со своими дочерними предприятиями Coop Pank обеспечивает работой более 200 человек — в главном офисе и в 14 расположенных по всей Эстонии отделениях. Состоящая из 19 кооперативов сеть Coop Eesti насчитывает около 350 магазинов, находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов.