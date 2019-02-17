17.02.2019, 21:22

Смена стратегии. Как Pepsi собирается победить Coca-Cola


РБК
EST
Смена стратегии. Как Pepsi собирается победить Coca-Cola
Foto: Mike Segar , REUTERS

PepsiCo начала скупать компании, которые помогут ей занять важные ниши на рынке. Одновременно компания агрессивно вкладывается в рекламу и экономит на производстве. В результате PepsiCo заработала $6,58 млрд за год, пишет РБК.

Производитель безалкогольных напитков и продуктов питания PepsiCo изменил тактику конкурентной борьбы со своим главным соперником — Coca-Cola. В декабре PepsiCo завершила $3,2-миллиардную сделку по приобретению производителя аппаратов для производства газировки дома SodaStream. До этого компания воздерживалась от сделок размером больше $200 млн. Стратегия изменилась с приходом на пост генерального директора Рамона Лагуарты в октябре 2018 года.

Бизнес по производству кукурузных и картофельных чипсов, а также других легких закусок продемонстрировал сильную динамику, прибавив 4% за последний год. В PepsiCo заявили, что продолжат запускать в продажу новые питательные продукты для перекуса. В прошлом году компания усилила позиции в этом сегменте с помощью приобретения производителя запеченных фруктовых и овощных закусок Bare Snacks.

Наряду с вложениями в развитие PepsiCo следует собственному плану экономии, согласно которому к 2023 году компания должна сэкономить $1 млрд. Этому поможет автоматизация производства, изменение стратегии поставки продукции на рынок и упрощение организационной структуры.

Наконец, PepsiCo активно вкладывает деньги в рекламу. Основную ставку компания делает на флагманский бренд Pepsi и Mountain Dew. Вложения уже помогли вернуть североамериканский бизнес к росту: в минувшем квартале выручка в этом секторе увеличилась на 2%.

Что показала отчетность

Квартальные результаты производителя безалкогольных напитков и продуктов питания PepsiCo совпали с ожиданиями аналитиков. Это порадовало участников рынка. Акции компании выросли на 2,36%.

Выручка PepsiCo в минувшем квартале практически не изменилась, составив $19,5 млрд. Это всего на 0,03% больше прогноза консенсуса Refinitiv. Компания сообщила о чистой прибыли на уровне $6,58 млрд или $4,83 на акцию. В аналогичном периоде годом ранее PepsiCo зафиксировала убыток $710 млн.

Скорректированная чистая прибыль в минувшем квартале составила $2,1 млрд. Аналитики ожидали, что она будет меньше на 0,12%. Соответствующая прибыль на акцию достигла $1,49 против $1,31 годом ранее и прогноза $1,49 на акцию.

На что указывают ориентиры

Руководство PepsiCo ожидает, что в 2019 году прибыль компании в расчете на акцию снизится на 3% по сравнению с 2018 годом, до $5,5. В минувшем году показатель составил $5,56 на акцию. Консенсус Refinitiv ожидал, что прибыль вырастет на 3,5% и достигнет $5,86 на акцию.

В компании объясняют такой прогноз укреплением доллара, повышением эффективной ставки налога и увеличением инвестиций в рекламу. Впрочем, текущий генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил, что компания вернется к росту прибыли, который в 2020 году достигнет значения около 10%.

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