Смена стратегии. Как Pepsi собирается победить Coca-Cola

Выручка PepsiCo в минувшем квартале практически не изменилась, составив $19,5 млрд. Это всего на 0,03% больше прогноза консенсуса Refinitiv. Компания сообщила о чистой прибыли на уровне $6,58 млрд или $4,83 на акцию. В аналогичном периоде годом ранее PepsiCo зафиксировала убыток $710 млн.
Скорректированная чистая прибыль в минувшем квартале составила $2,1 млрд. Аналитики ожидали, что она будет меньше на 0,12%. Соответствующая прибыль на акцию достигла $1,49 против $1,31 годом ранее и прогноза $1,49 на акцию.
На что указывают ориентиры
Руководство PepsiCo ожидает, что в 2019 году прибыль компании в расчете на акцию снизится на 3% по сравнению с 2018 годом, до $5,5. В минувшем году показатель составил $5,56 на акцию. Консенсус Refinitiv ожидал, что прибыль вырастет на 3,5% и достигнет $5,86 на акцию.
В компании объясняют такой прогноз укреплением доллара, повышением эффективной ставки налога и увеличением инвестиций в рекламу. Впрочем, текущий генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил, что компания вернется к росту прибыли, который в 2020 году достигнет значения около 10%.