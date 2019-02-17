Смена стратегии. Как Pepsi собирается победить Coca-Cola

Производитель безалкогольных напитков и продуктов питания PepsiCo изменил тактику конкурентной борьбы со своим главным соперником — Coca-Cola. В декабре PepsiCo завершила $3,2-миллиардную сделку по приобретению производителя аппаратов для производства газировки дома SodaStream. До этого компания воздерживалась от сделок размером больше $200 млн. Стратегия изменилась с приходом на пост генерального директора Рамона Лагуарты в октябре 2018 года.

Бизнес по производству кукурузных и картофельных чипсов, а также других легких закусок продемонстрировал сильную динамику, прибавив 4% за последний год. В PepsiCo заявили, что продолжат запускать в продажу новые питательные продукты для перекуса. В прошлом году компания усилила позиции в этом сегменте с помощью приобретения производителя запеченных фруктовых и овощных закусок Bare Snacks.

Наряду с вложениями в развитие PepsiCo следует собственному плану экономии, согласно которому к 2023 году компания должна сэкономить $1 млрд. Этому поможет автоматизация производства, изменение стратегии поставки продукции на рынок и упрощение организационной структуры.

Наконец, PepsiCo активно вкладывает деньги в рекламу. Основную ставку компания делает на флагманский бренд Pepsi и Mountain Dew. Вложения уже помогли вернуть североамериканский бизнес к росту: в минувшем квартале выручка в этом секторе увеличилась на 2%.

Что показала отчетность

Квартальные результаты производителя безалкогольных напитков и продуктов питания PepsiCo совпали с ожиданиями аналитиков. Это порадовало участников рынка. Акции компании выросли на 2,36%.