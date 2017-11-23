Смена полотенцесушителя обернулась потопом и огромным требованием от инкассо

У Марью в ванной комнате стал течь старый полотенцесушитель, и женщина отправилась за новым в строительный магазин Espak в Вильянди. Там она приобрела потоленцесушитель Java от производителя отопительных приборов Purmo, который однако через некоторое время после установки потек, пишет Eesti Päevaleht.

В результате стечения неблагоприятных обстоятельства и невнимательности Марью протечка переросла в ”потоп”, и теперь страховая фирма через инкассо требует с женщины более 5500 евро за затопленную квартиру соседей.

По словам Марью, она сделала все правильно. Для замены полотенцесушителя она заручилась согласием квартирного товарищества и всех владельцев квартир ее стояка. К сожалею, женщина не уверена, что купила правильное устройство. ”В магазине к товару инструкции приложено не было, как не было и разъяснений”, — сокрушается Марью. Сейчас товар ранее называвшийся полотенцесушителем проходит в Espak как радиатор центрального отопления.

Марью считает требование о возмещении необоснованным, тем более, что до инцидента квартира внизу выглядела так себе, а сейчас хозяева сделали там хороший ремонт. ”Разве я должна это оплачивать?” — удивляется женщина. Марью предъявила претензии производителю полотенцесушителя и магазину, обратилась к юристу и в комиссию по потребительским спорам. В последней изданию сказали, что заявление находится на рассмотрении и более детальной информации сейчас предоставить невозможно.

По словам установившего в квартире Марью злополучный агрегат рабочего Михаила Таганова, на упаковке изделия не было информации о том, что полотенцесушитель не подходит для подключения к потребительскому водопроводу. ”У меня, конечно, промелькнули сомнения в правильности всего этого, но клиент — король, который это выбрал. Мое дело было установить. Задним числом обвинять легко, но справедливо ли? Моя практика показывает, что 99% подобного рода установок совершается тихо и без проекта, зачастую без согласия. Понятно, что когда это выстреливает, то люди сразу начинают водить пальцем по строкам в законах”, — рассуждает Таганов.

По словам исполнительного директора представителя Purmo в Эстонии Rettig Radiaator AS Ристо Мулдме, устанавливать полотенцесушитель в открытую систему водоснабжения с богатой кислородом водой нельзя. ”В результате трубы изнутри ржавеют , что приводит к протечке”, — разводит он руками.

Заведующая вильяндиским магазином Espak Моника Линдма говорит, что магазин предоставил клиенту именно то, что он хотел. ”Клиент всегда может переспросить. За прилавком находятся продавцы, которые знают и могут сказать, где соответствующая продукция используется. В неведении мы никого не держим”, — утверждает она и добавляет, что случай Марью — просто неблагоприятное стечение обстоятельства. По словам Линдма, к ним с претензиями на эту серию изделий никто не обращался.

Мулдме отмечает, что данное изделие предназначено для подключения к системам центрального отопления, а клиент подключил его к системе потребительского водоснабжения, в которой циркулирует теплая вода. Он говорит, что ”нельзя заливать в бензиновый двигатель дизельное топливо” и что согласие от жителей дома Марью получила задним числом.

Марью утверждает, что предупреждающий о назначении товара текст на его упаковке появился только после произошедшего с ней случая, но она не может этого доказать, так как не сохранила упаковку.

На сайте производителя Java по-прежнему определен в полотенцесушители, но поиск в интернет-архивах показывает, что в сопроводительной информации изначально было указано, что полотенцесушители нельзя использовать в системах бытового водоснабжения.