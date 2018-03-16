Смелый эксперимент: 50 000 человек испытывают на прочность мобильную сеть Tele2

В течение марта-месяца Tele2 проводит масштабное тестирование пропускной способности своей сети. Участникам тестирования – а это уже порядка 50 тысяч клиентов – практически сразу удалось установить рекорд предприятия по использованию интернета, говорится в пресс-релизе.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, Tele2 предоставил всем своим клиентам беспрецедентную возможность — целый месяц бесплатно пользоваться мобильным интернетом без каких-либо ограничений по объему и скорости. ”Нам было важно испытать сеть в экстремальных условиях, поэтому мы предложили всем желающим клиентам пользоваться интернет-услугой в Эстонии в марте-месяце столько, сколько они захотят”, — рассказала Арон и напомнила, что к тестированию можно подключаться до конца текущего месяца.

Уже в первые два уикенда марта-месяца потребление мобильного интернета побило все рекорды. ”Использование интернета клиентами-участниками тестирования увеличилось в среднем в 2,6 раза”, — отметила директор по продукции Tele2.

Сетевая статистика отмечает три периода наибольшего потребления мобильного интернета: в выходные дни, вечером, с 20 до 22 часов, и утром, с 10 до 13 часов.

”Как утверждают наши техники, параметры сети пока остаются в зеленой зоне — и до критической нагрузки еще далеко. Мы надеемся на участие в тестировании 100 тысяч пользователей”, — заявила Арон и призвала всех желающих клиентов присоединиться к экстремальному испытанию мобильной сети.

Для клиентов остаются в силе прежние платы за их пакеты, а все ограничения, касающиеся объема интернета в Эстонии, снимаются. Все клиенты, желающие бесплатно пользоваться неограниченным интернетом, могут зарегистрироваться на сайте Tele2. Участники тестирования могут использовать любые телефоны, поддерживающие интернет-соединение, за исключением роутеров.

По результатам замеров Департамента технического надзора (ДТН), в конце прошлого года зона действия 4G-сети Tele2 уже охватывала 99% территории Эстонии.