23.12.2018, 10:05

SmartLynx оставила эстонцев ждать нового рейса в Копенгагене, потому что у пилотов закончилось полетное время

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rus.delfi.ee
EST 1
MÕNED LENNUD „MAAN­DUVAD“ KOHTUS: SmartLynx Estonia lennud kipuvad hilinema, kuid firma tõrgub vabatahtlikult hüvitiste maksmisest.
MÕNED LENNUD „MAAN­DUVAD“ KOHTUS: SmartLynx Estonia lennud kipuvad hilinema, kuid firma tõrgub vabatahtlikult hüvitiste maksmisest.Andres Putting

Проблемам Smartlynx нет ни конца, не края. В этот раз причиной задержки назвали то, что у пилотов закончилось полетное время.

По словам читателя Delfi, в субботу рейс SmartLynx с Лансароте задержался на час и после этого самолет приземлился в Копенгагене, но теперь о пересадке на Таллинн нет никакой информации. "Причиной назвали то, что у пилотов закончилось полетное время, и дальнейшей информации нет", — описал он ситуацию в субботу вечером.

Самолет изначально должен был приземлиться в Таллинне в субботу в 20:30.

На домашней странице Таллиннского аэропорта значилось, что рейс SmartLynx MYX 578 задерживается и прибудет в Таллинн в час ночи.

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