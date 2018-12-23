SmartLynx оставила эстонцев ждать нового рейса в Копенгагене, потому что у пилотов закончилось полетное время(9)
Проблемам Smartlynx нет ни конца, не края. В этот раз причиной задержки назвали то, что у пилотов закончилось полетное время.
Проблемам Smartlynx нет ни конца, не края. В этот раз причиной задержки назвали то, что у пилотов закончилось полетное время.
По словам читателя Delfi, в субботу рейс SmartLynx с Лансароте задержался на час и после этого самолет приземлился в Копенгагене, но теперь о пересадке на Таллинн нет никакой информации. "Причиной назвали то, что у пилотов закончилось полетное время, и дальнейшей информации нет", — описал он ситуацию в субботу вечером.
Самолет изначально должен был приземлиться в Таллинне в субботу в 20:30.
На домашней странице Таллиннского аэропорта значилось, что рейс SmartLynx MYX 578 задерживается и прибудет в Таллинн в час ночи.
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