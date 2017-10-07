Смартфон без излишеств: что особенного в Pixel 2 и Pixel 2 XL от Google

Дополняет реальность, весит 143 грамма, заряжается за 15 минут. Что надо знать о Pixel 2, чтобы осознать его инновативность, пишет DW.

В 1-м квартале 2017 года, по данным аналитической компании IDC, мировой рынок смартфонов поделили между собой 5 главных участников: Samsung (23,3% доля рынка), Apple (14,7%), Huawei (10%), OPPO (7,5%) и vivo (5,5%).

Однако это не мешает компании Google второй год подряд упорно вклиниваться в ряды ведущих разработчиков "умных телефонов". Теперь к вечному риторическому вопросу "iPhone или Samsung?" у многих покупателей добавился и еще один: а может все-таки Google?

Главное событие на конференции Google

4 октября компания Google представила второе поколение своих смартфонов — Pixel 2 и Pixel 2 XL. Телефоны идентичны, за исключением нескольких ключевых вещей: размера и типа экрана, емкости батареи и цены. Как можно догадаться из названия, Pixel 2 XL больше (на один дюйм), чем Pixel 2, и дороже на 200 долларов.

Также из-за более крупного экрана у Pixel 2 XL увеличена емкость батареи до 3500 миллиампер-час, тогда как у Pixel 2 она составляет 2700 мА-ч. Еще одна интересная деталь: Pixel 2 производится на заводах тайваньской компании HTC, а Pixel 2 XL — на заводах южнокорейской LG. Но Google настаивает на том, чтобы новые смартфоны считались именно продуктом Google, а не соавторством с другими производителями, как это было в старой линии Nexus. На этом основные различия смартфонов заканчиваются.

Экран ярче, чем у iPhone

У 5-дюймового Pixel 2 разрешение экрана 1920×1080 пикселей, а у 6-дюймового Pixel 2 XL — 3200×1800 пикселей. Оба смартфона имеют OLED-дисплей. Это новый тип дисплея с большей контрастностью и диапазоном цветов.

Для сравнения, у iPhone 8 коэффициент контрастности 1400:1. То есть между самой темной и самой светлой точкой цветовой гаммы существует 1400 промежуточных звеньев. От этого зависит четкость изображения. Например, если вы смотрите темное видео на телефоне и не видите деталей, это значит, что у телефона низкая контрастность. Google утверждает, что у Pixel 2 и Pixel 2 XL коэффициент контрастности 100 000:1! Кстати, одна из особенностей экрана смартфонов — он всегда включен и показывает значки уведомлений или время.

Дизайнерское решение Google

Смартфоны iPhone и Samsung акцентируют внимание на своем дизайне: плавные изгибы устройства, аккуратные вставки под объектив камеры, хром и блеск. Дизайн смартфона Google нельзя назвать кричащим или изысканным. Кажется, что Google разработал самый простой, но практичный дизайн.

Даже названия цветов для моделей Pixel 2 — "просто черный", "вроде голубой" и "чисто белый" — подчеркивают якобы спокойное отношение разработчиков к дизайнерским решениям. Еще важная деталь дизайна смартфона: алюминиевое покрытие, которое позволяет лучше удерживать рукой телефон.

Умная камера

Если сейчас производители выпускают смартфоны с двойной основной камерой, как это выполнено в моделях iPhone X, в Xiaomi Redmi Pro и LG G5 SE, то Google делает акцент на одной камере, добавив собственные программные разработки.

Американская компания известна исследованиями в сфере нейросетей и искусственного интеллекта. Это значит, что на примере нескольких миллионов фотографий программу "учат" различать предметы на изображениях. И чем больше изображений "видит" программа, тем точнее она становится. В этом состоит принцип работы программы Google Lens, встроенной в новый смартфон. Программа способна распознать предмет на изображении, выдать вам его название и в некоторых случаях даже бренд или вид. Вам также достаточно навести камеру на интернет-роутер, на котором написан пароль от Wi-Fi, чтобы программа самостоятельно подключилась к этому соединению. Или навести камеру на кафе — и Google Lens выдаст информацию о нем: отзывы, меню, цены (если подобные данные имеются в интернете).

Дополненная реальность

Также камера Pixel 2 и Pixel 2 XL поддерживает режим AR (от английского augmented reality — "дополненная реальность"). Смартфон через камеру может определить предметы, человека, животных как самостоятельные объекты и дополнить их образ анимацией или надписью. Пока что подобная технология используется как развлечение — если вы когда-нибудь видели фотографию с анимационными собачьими ушами, носом и языком, то это как раз и есть инновационная технология дополненной реальности. Однако в будущем AR собираются применять в системах образования.

Камера имеет 12,2 мегапикселя и объектив со светосилой f/1.8. Согласно тестам компании DxOMark, которая специализируется на оценке камер, камера на Google Pixel 2 и Pixel 2 XL набрала самый высокий балл среди камер других смартфонов — 98 баллов.

Среди преимуществ камеры тестировщики называют автофокусировку, баланс белого как на улице, так и в помещении, снижение шума, стабилизацию видео и равномерную вспышку. Однако DxOMark отметила, что иногда при средних и дальних зумах теряются детали изображения.

Фронтальная камера обладает 8 мегапикселями и при портретной съемке "умеет" фокусироваться лишь на лице, размывая остальные детали композиции. Хотя иногда из-за этой функции на изображении появляются визуальные помехи, как это отметили в отчете DxOMark.

Особенности Pixel 2

Так как компании Google принадлежит операционная система Android, то на смартфонах Pixel 2 и Pixel 2 XL установлен ее новейший вариант — Android 8.0 Oreo. Наименование новой версии операционки по названию печенья Oreo не случайно. Разработчики называют новые версии программы в честь популярных дессертов, в алфавитном порядке. Начиная с версии Android 1.5, которая называлась Cupcake (от английского "кекс"), затем Donut ("пончик"), Eclair ("эклер") и до предыдущей серии 7.0 Nougat ("нуга").

Самый большой трюк смартфона — это то, что при сжатии Pixel 2 с двух сторон запускается Google Assistant, который, как и ассистент Siri на iPhone, умеет выполнять разного рода запросы. Например, вы приехали в Гамбург и хотите найти открытый ресторан поблизости. Достаточно лишь активировать ассистент нажатием на телефон и задать свой вопрос вслух. Ассистент найдет для вас подходящее место, поможет перевести вашу просьбу официанту на немецкий (голосовой переводчик) и развлечет вас анекдотом во время ужина.

Также важной особенностью Google Assistant является машинное обучение. Программа запоминает ваши предпочтения, анализирует запросы (на какие ссылки вы чаще всего переходите, в каких местах бываете) и понимает контекст. К примеру, программа может запомнить название вашего любимого сериала, и на вопрос "когда выйдет продолжение моего сериала?" назвать анонсированную дату выхода.

Также Pixel 2 умеет распознавать музыку. Так как микрофон смартфона всегда активирован, в ожидании того, что пользователь скажет "ОК Google", теперь он еще слушает музыку. Экран в режиме "всегда включен" отображает название композиции, которую услышал поблизости.

В телефонах есть функция "быстрой зарядки" за 15 минут, однако отсутствует возможность беспроводной зарядки из-за алюминиевого покрытия. Еще отсутствует порт для наушников, но можно использовать беспроводные Bluetooth или USB-C наушники. В комплекте к смартфону идет адаптер для USB-C. Смартфоны не страшно намочить, так как у них есть специальная водозащита.

Анонсированная стоимость Pixel 2 в Америке — 649 долларов , а Pixel 2 XL — 849 долларов. Старт продаж назначен на 19 октября, уже возможен предзаказ.