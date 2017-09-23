Случайно уронили или постирали: как спасти мобильный телефон?

Телефон уже давно перестал быть просто средством общения — многим из нас он заменяет компьютер, будильник, аудиоплеер, фотоаппарат, книги и карты. Современный человек все чаще достает мобильные устройства, поэтому они становятся более подвержены различным поломкам, передает elisa.

По случаю окончания сезона летних отпусков и каникул заведующая маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн рассказала о наиболее распространенных проблемах со смартфонами и том, что нужно делать в первую очередь, чтобы спасти устройство.



Падение

Наиболее распространенная причина поломки смартфона — его падение из кармана, из руки, со стола или из сумки. Особенно часто роняют и разбивают телефоны дети и подростки. Обычно это происходит, когда ребенок или подросток пользуется телефоном в людном месте (фотографирует, играет на нем или переписывается) — толчки под руку в такой ситуации практически неизбежны. Чтобы сохранить телефон целым и невредимым, не стоит доставать его из сумки или из кармана, входя в общественный транспорт, а также в магазинах, в кафе или на улице.

Наиболее безобидное последствие падения мобильного устройства — разбитый экран. Часто трещины на экране даже не мешают пользоваться телефоном, но все же рекомендуется как можно скорее заменить разбитое стекло на новое. На первый взгляд разбитый экран может показаться исключительно эстетической проблемой, но оно все же представляет опасность — например, стеклянная крошка или мелкие осколки могут впиться в кожу. Кроме того, мобильное устройство с разбитым экраном может не соответствовать требованиям к безопасности источников излучения, а еще при повреждении стекла может испортиться антенна, из-за чего телефон станет хуже ловить сеть.

Если из-за падения произойдет поломка какой-либо внутренней детали телефона — это уже более серьезно. Не стоит пытаться самостоятельно разбирать телефон и диагностировать проблему. Первое, что следует сделать — отправиться в сервисный центр или салон, где вы купили телефон. Там вам смогут сказать, подлежит ли в принципе телефон ремонту, а также расскажут, как долго займет работа и в какую сумму обойдется. Своим клиентам Elisa предоставляет на время ремонта смартфона другой аппарат. Жителям Таллинна повезло — у них есть возможность воспользоваться услугой экспресс-ремонта Fonum, где ремонт распространенных моделей мобильных устройств занимает всего около часа. Лучше всего, конечно, предотвратить последствия неосторожного обращения с телефоном, оформив на устройство страховку уже при покупке.

Повреждение влагой

Согласно статистике Elisa, вторая наиболее часто встречающаяся проблема с мобильными устройствами — повреждение влагой. Рядом с телефоном может опрокинуться стакан, телефоны падают в раковины, ванны или унитазы. Летом опасность также представляют водоемы. Нередки случаи, когда телефон оказывается постиран вместе с брюками.

Самое главное в такой ситуации — оперативно отреагировать. Чем дольше телефон пробудет мокрым, тем больше вероятность того, что влага проникнет внутрь устройства и причинит вред внутренним деталям. Таким образом, первое, что надо сделать, если телефон намок — быстро достать его из воды и обсушить.

Затем телефон следует выключить и, по возможности, разобрать. У некоторых моделей можно снять заднюю крышку, достать аккумулятор и SIM-карту, что позволяет избежать повреждения внутренних деталей и более эффективно высушить устройство.

Общее правило заключается в том, что намокший телефон следует поместить в сухое теплое место — это позволит быстрее избавиться от влаги. Можно воспользоваться старым добрым советом, и минимум на сутки положить телефон в емкость с сухим рисом. Рис впитает лишнюю влагу, которая в противном случае оказалась бы внутри корпуса.

Если после просушки телефон не удается включить, его придется все же отнести в сервисный центр, где специалист оценит, подлежит ли аппарат ремонту или придется купить новое устройство.

Пропажа

Особенно часто телефоны теряют дети и подростки — они оставляют телефоны у друзей, на игровых площадках, в кафе. Где бы ни был оставлен телефон — его приходится искать. К счастью, созданные Apple и Google операционные системы предлагают отличные решения по поиску мобильных устройств.

Если же телефон работает на Android, в случае его пропажи следует зайти на сайт android.com/find, а затем авторизоваться со своей учетной записью Google — и вы сможете при помощи GPS увидеть, где находится ваш телефон. Через сайт также можно позвонить на телефон, даже если у него был выключен звук, а если телефон невозможно найти или он был украден — заблокировать его и удалить пользовательские данные. Пользователям браузера Chrome особенно повезло — если вы авторизовались со своей учетной записью, чтобы попасть в среду, достаточно ввести в строку поиска /where-s my phone/.

Похожее решение предлагает для пользователей своих устройств и Apple. Приложение Find My iPhone работает по аналогичному принципу, в случае пропажи телефона позволяя найти его при помощи GPS с использованием другого устройства. Find My iPhone можно воспользоваться и для поиска iPad или Apple Watch. Также приложение позволяет дистанционно заблокировать телефон или удалить его содержимое.

Страховка

Помните, что даже острожное обращение с телефоном и упрощающие его поиск приложения не всегда способны предотвратить поломку или помочь обнаружить устройство в случае пропажи. Не всегда можно спасти упавший в воду телефон, даже если вы мгновенно достанете его из воды, и быстро высушите. При падении устройство может получить повреждения, которые невозможно будет исправить, а пропажа вполне может оказаться кражей, что сильно усложнит возврат телефона.

Один из способов обезопасить себя — застраховать мобильное устройство. Смарт-страховка, которую Elisa предлагает при сотрудничестве с If Kindlustus, позволяет защитить смартфон или планшет от наиболее распространенных рисков — в таком случае вам не придется беспокоиться, что поломка или пропажа гаджета пробьют брешь в вашем бюджете.