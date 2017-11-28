Сложная система налогообложения может привести к росту зарплат в конвертах

Грядущие изменения в налогообложении могут принести с собой увеличение зарплат в конверте. Налогово-таможенный департамент обещает следить за тенденциями и принимать меры.

В пятницу евродепутат Кайа Каллас написала в своем блоге, что новая налоговая система заставит людей блефовать и обманывать государство. ”Это тот самый восточно-европейский менталитет, от которого мы ушли благодаря простой и ясной системе налогообложения. Но теперь мы вновь возвращаемся туда, куда на самом деле не хотим возвращаться”, — написала Каллас.

Глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар подтвердил, что опасность действительно существует. ”Не только в Эстонии, но и в остальном мире видно, что связь между простотой налоговой системой и уплатой налогов сильная”. Какие масштабы может приобрести выплата зарплат в конвертах, Тамсар прогнозировать не берется: ”Такого анализа не проводилось, и сейчас любое предположение было бы просто взято с потолка”.

”По оценке предпринимателей, идет увеличение количества таких предприятий, которые платят своим работникам в конверте более существенную часть зарплаты, чем раньше, — сказал гендиректор торгово-промышленной палаты Майт Палтс. — Ясно, что отдельные изменения в законе не решат проблему черных зарплат. Чем меньше бюрократии, сложных налогов и нестабильной налоговой среды, тем более высока вероятность изменить отношение людей”.

По словам и.о. гендиректора Налогово-таможенного департамент Риво Рейтманна, любое налоговое изменение потенциально меняет поведение людей в том или ином направлении. ”Если все просто, то вероятность того, что правилам будут следовать, тоже выше. По нашей оценке, изменение в необлагаем доходе само по себе не снизит мотивацию людей в том, чтобы корректно декларировать доходы. Но мы, безусловно, со своей стороны будет следить на ситуацией и при необходимости реагировать”, — сказал Рейтманн.