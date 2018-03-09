Словно испарился. Куда делся с прилавков эстонских магазинов холодный чай Nestea?

Уже долгое время на прилавках эстонских магазинов не видно холодного чая торговой марки Nestea.

Выяснилось, что владелец бренда Nestea компания Nestle прекратила в конце прошлого года сотрудничество с Coca-Cola Company, которая представляла этот бренд в Эстонии.

Руководитель службы по связям с общественностью Coca-Cola Balti Jookide AS Неле Нормак отметила, что международное сотрудничество с Nestle длилось 15 лет. ”Coca-Cola Company желает предложить потребителям вкусный и более здоровый ассортимент. Эстонским любителям холодного чая не стоит огорчаться, поскольку предприятие уже вывело на рынок новый бренд FUZETEA с меньшим содержанием сахара и более разнообразным выборов вкусов”, — пояснила она.