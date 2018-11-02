02.11.2018, 17:53

Слишком много воды! Tallink объясняет, почему на их судне Regal Star отключилось электричество

 (15)
rus.delfi.ee
EST 3
Слишком много воды! Tallink объясняет, почему на их судне Regal Star отключилось электричество
Ekspress Meedia

Руководитель судового обслуживания Tallink Тарви-Карлос Туулик говорит, что грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер, поскольку в топливном баке генератора тока вместе с топливом было очень много воды.

Delfi писал во вторник, что подача тока на судне прервалась в 11 часов утра. "Судно потеряло управление поблизости от навигационного знака Реммаргрунд, из-за ветра судно снесло на навигационный знак прежде, чем судно удалось остановить при помощи якорей. Судно направлялось из порта Капельшер в порт Палдиски", — сказала тогда представитель Tallink Катри Линк. На судне было 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

Вопрос повис в воздухе: почему все-таки пропало электричество? Руководитель судового обслуживания Tallink Тарви-Карлос Туулик пояснил сегодня Delfi, что к настоящему моменту повреждения осмотрены и известно, какой ремонт нужно произвести. Причиной прерывания подачи тока стало то, что в топливном резервуаре было слишком много воды. "К настоящему моменту резервуар опустошен, и мы проводим различные тесты, чтобы выяснить, как вода могла попасть туда".

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Дизельного топлива было приблизительно 80-100 кубометров, воды от его объема было примерно 10%, то есть 8-10 кубометров. Это было откровенно плохое топливо, что количество воды так велико, или в чем дело? "Мы проверяем разные причины. Одна возможность, что между баком с балластом и баком с топливом трещина", — рассуждал Туулик и отметил, что также, например, трубы определенных систем располагаются рядом с топливным резервуаром.

Туулик добавил, что система отделения воды от топлива не смогла обработать такое большое количество воды, из-за чего и случилось так, что в итоге система вышла из строя, электричество пропало. Сразу судно не смогли остановить при помощи якоря, потому что ветер был настолько сильный — 20 м/с. Из-за чего судно задело один навигационный знак. "Повреждения судна были небольшие, пострадал подводный корпус".

Более точные причины прерывания подачи тока надеются выяснить в ближайшее время. Туулик сказал, что инцидент был очень исключительный, но и поучительный. Думают, что, может быть, в будущем добавить еще приборов для сепарации топлива, а также использовать системы сигнализации, которые оповещали бы о слишком большом содержании воды.

Regal Star обслуживает линию Палдиски-Капельшер и является судном типа ro-ro, главная функция которого транспортировать автомобили, но оно может взять на борт и пассажиров.

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Слишком много воды! Tallink объясняет, почему на их судне Regal Star отключилось электричество

02.11.2018
Руководитель судового обслуживания Tallink Тарви-Карлос Туулик говорит, что грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер, поскольку в топливном баке генератора тока вместе с топливом было очень много воды.
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