Слишком много воды! Tallink объясняет, почему на их судне Regal Star отключилось электричество

Delfi писал во вторник, что подача тока на судне прервалась в 11 часов утра. "Судно потеряло управление поблизости от навигационного знака Реммаргрунд, из-за ветра судно снесло на навигационный знак прежде, чем судно удалось остановить при помощи якорей. Судно направлялось из порта Капельшер в порт Палдиски", — сказала тогда представитель Tallink Катри Линк. На судне было 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

Вопрос повис в воздухе: почему все-таки пропало электричество? Руководитель судового обслуживания Tallink Тарви-Карлос Туулик пояснил сегодня Delfi, что к настоящему моменту повреждения осмотрены и известно, какой ремонт нужно произвести. Причиной прерывания подачи тока стало то, что в топливном резервуаре было слишком много воды. "К настоящему моменту резервуар опустошен, и мы проводим различные тесты, чтобы выяснить, как вода могла попасть туда".

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Дизельного топлива было приблизительно 80-100 кубометров, воды от его объема было примерно 10%, то есть 8-10 кубометров. Это было откровенно плохое топливо, что количество воды так велико, или в чем дело? "Мы проверяем разные причины. Одна возможность, что между баком с балластом и баком с топливом трещина", — рассуждал Туулик и отметил, что также, например, трубы определенных систем располагаются рядом с топливным резервуаром.