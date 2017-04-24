Слежка за данными клиентов и хранение переписки: банки станут на шаг ближе к полиции

Финансовые учреждения должны следить за лицами с государственным фоном и сохранять переписку со всеми клиентами.

В январе выступили с законопроектом, который заставил банкиров встать на дыбы, пишет Eesti Päevaleht. Речь идет о директиве Евросоюза, которую нужно принять к 26 июня и которая касается препятствования отмыванию денег и финансированию терроризма. Идея благородная, но означает большие обязанности для финансовых учреждений. Директива — не первая в этой сфере. Уже около десяти лет финансовый сектор приближается к работе правоохранительных органов, более бдительно следя за передвижением денег клиентов и в случае возникновения подозрения передавая информацию государству.

"Для клиентов регуляции означают прежде всего то, что банки обязаны следить за их данными, и в интересах человека следить, чтобы данные клиента были корректными. Так, например, финский телефонный номер может привести к передаче информации о счете лица налоговому департаменту Финляндии, хотя человек, возможно, уже много лет больше не связан с Финляндией", — пояснила руководитель по коммуникациям Swedbank Кристи Роост.

Смотреть на министра с подозрением

Самое большое изменение касается препятствования коррупции. Если до сих пор банки должны были следить за клиентами из других стран, которые связаны с государственным учреждением, то теперь то же самое применяется и к местным клиентам. "Например, если раньше какой-нибудь латвийский министр открывал у нас счет, то мы должны были знать, кто он, и смотреть на него с подозрением. Теперь мы должны это делать и в случае лиц из Эстонии", — сказал руководитель по препятствованию отмывания денег и бывший руководитель бюро данных об отмывании денег банка LHV Айвар Пауль.

Согласно законопроекту, государственный фон имеют те люди, которые выполняют или выполняли важные задачи государственной власти, например, главы государства, главы правительства, министры, члены парламента, члены руководящих органов партий, члены верховных судов и государственного суда. Также проверяют деятельность их близких.

"Ситуацию особенно усложняет то обстоятельство, что это касается не только, например, министра, но и его супруги, всех детей, его родителей, сестер и братьев и всех их супругов или равноценных этому партнеров. Если у нас открывает счет, например, токарь из Вяндра, чей брат в Рийгикогу, ему тоже ставится флажок — теперь он тоже лицо с государственным фоном", — пояснил Пауль.

Латвийские банки уже начали вести учет лицам с государственным фоном. Они связались со своими клиентами и запросили информацию об их работе, знакомых, приближенных и бизнес-партнерах. Поскольку людям не нравилось постоянно давать отчет банкам, обратились к правительству. Теперь созданием списка лиц занимается государство.

"Разумно было бы, если бы государство делилось регистром декларации об экономических интересах с банками, потому что так у нас были бы данные о человеке, которого государство само считает лицом с государственным фоном. Тогда мы не должны были бы притеснять своих клиентов", — сказал Пауль.

Все письма нужно сохранять

Второе важное изменение касается переписки. Если сейчас банки должны хранить данные, которые касаются препятствования отмыванию денег, то по новому закону банки должны начать сохранять всю касающуюся оказания услуги переписку.

Означает ли это, что если клиент отправляет банку письмо с вопросом, во сколько открывается контора или что делать с найденной картой паролей, то банк должен его сохранить? "По моему толкованию да. Эстоноязычный законопроект действительно это предусматривает", — констатировал Пауль. Переписку нужно хранить пять лет после окончания коммерческих отношений, то есть если 20-летний клиент отправит письмо в этом году и поменяет банк в возрасте 85 лет, учреждение должно хранить его вопросы до 2087 года.

Расходы банков на исполнение нового закона, по словам руководителя по коммуникациям Swedbank, трудно оценить. "Обработка данных предполагает множество ИТ-разработок, стоимость которых трудно оценить. В общем можно сказать, что расходы на следующие из директив изменения достигают миллионов и образуют существенную часть ИТ-бюджета Swedbank. То же самое действует для всех банков, и неизбежно это означает расходы и для клиентов", — сказала Кристи Роост.

Срок принятия директивы — в июне этого года. Идет ли речь об очередной спешке, когда директиву переводят в законопроект и принимают полностью? "Эстония всегда хорошо принимала директивы Евросоюза по сравнению со старыми странами Европы. Эстонцы любят с немецкой точностью выполнять русские глупости", — посмеялся Айвар Пауль. В то же время он признал, что поскольку Эстония — сосед России, и через нашу страну двигаются российские деньги, то и наши риски другие.