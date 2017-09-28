Следствие задержало гендиректора "ВИМ-Авиа". Владелец уехал из России

Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой. Также ведомство подтвердило, что совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России.

До этого некоторые СМИ сообщали, что Рашид Мурсекаев вопреки сообщениям об отъезде из России находится на допросе в Москве, однако в итоге эта информация не подтвердилась. Также сообщалось, что ночью прошли обыски у ключевых сотрудников авиакомпании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в связи с большими задержками рейсов "ВИМ-Авиа". По версии следствия, руководство авиакомпании, зная о том, что денежных средств недостаточно для закупки топлива, продолжало продавать авиабилеты на рейсы, получив за это более миллиона рублей.

О возбуждении уголовного дела сообщалось в понедельник, 25 сентября, а уже в среду, 27 сентября, СМИ со ссылками на источники сообщили, что Рашид Мурсекаев и его жена Светлана улетели в Стамбул. По данным Интерфакса, Мурсекаев покинул страну во вторник, вылетев из Шереметьево.

Массовые задержки рейсов начались в минувшую субботу, а уже в понедельник "ВИМ-Авиа" объявила о прекращении чартерных перевозок.

В самой авиакомпании возникшие сложности объясняли "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов". В свою очередь, собеседник "Ведомостей" утверждал, что компания "много лет работает так: в зимний сезон копит долги, летом зарабатывает и отдает деньги".

Представитель "ВИМ-Авиа" говорила Русской службе Би-би-си, что вместе с "финансовыми организациями, решившими поддержать авиаперевозчика" разрабатывается план урегулирования ситуации.

Позже семь авиакомпаний согласились перевозить пассажиров "ВИМ-Авиа". На эти цели из российского бюджета выделят 200 млн рублей.

"ВИМ-Авиа" занимает десятое место по перевозке пассажиров в России, следует из данных Росавиации. Компания зарегистрирована в Татарстане, но базируется в Домодедово, где занимает четвертое место по пассажиропотоку.