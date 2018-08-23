23.08.2018, 21:00

Следит ли зоркий глаз налоговой за трудовыми доходами уличных музыкантов?

 (66)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
EST 2
Südamehääl
фото иллюстративноеFoto: Reisifoto 2017

Недавно я провела журналистский эксперимент: играла в переходе на варгане. За час я заработала чуть более шести евро. И вот меня замучила совесть за не уплаченные с трудовых доходов налоги, и я решила поинтересоваться: как это сделать? Наблюдает ли налоговая за уличными музыкантами?

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, трудовой доход, вне зависимости от сферы деятельности, облагается налогом. ”Наша задача — вне зависимости от сферы деятельности одинаково заниматься учетом налогообложения и правильностью уплаты”, — объяснил он.

Также, по словам Лауритса, департамент прибегает не только к методу контроля, но прежде всего — к повышению сознательности: когда возникает доход, а в месте с ним — налогообязанность. Зачастую проблемы возникают не из-за того, что налог остается сознательно не уплаченным, а потому что не знают об обязанностях, связанных со своей сферой деятельности.

При составлении налоговой статистики, по словам специалиста, не различают, за какую именно работу частное лицо задекларировало свой трудовой доход.

Человек может задекларировать свой случайный доход к 31 марта следующего года, подавая налоговую декларацию. До этого с Департаментом связываться не надо.

Так что доживем до весны, уплатим налоги и будем спать спокойно.

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