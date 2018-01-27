27.01.2018, 11:00

Сланцевая энергетика становится все чище

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Олави Таммемяэ, уководитель по окружающей среде Eesti Energia
Олави Таммемяэ, уководитель по окружающей среде Eesti Energia
EST
Eesti Energia ja ESTMA hooned
Eesti Energia ja ESTMA hoonedFoto: Madis Veltman

Нынешняя энергетика должна на каждом шагу считаться с окружающей средой и уменьшать влияние на природу. Разумеется, этому принципу следует и Eesti Energiа.

В подтверждение этому министр окружающей среды Сийм-Вальмар Кийслер на прошедшем 25 января гала-вечере экологических достижений признал победителем в категории предприятие с самыми экологичными производственными процессами 2017 года концерн Eesti Energia. Победителем в этой категории концерн стал благодаря трем проектам, в результате которых производственные процессы предприятия в прошлом году стали более чистыми и эффективными, значится в пресс-релизе.

Вместо шума — журчание чистой воды: подземный бассейн-отстойник шахты ”Эстония

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В прошлом году мы уменьшили влияние подземной добычи на экологию, создав в выработанном камерном блоке шахты ”Эстония” бассейн-отстойник и насосную. Бассейны-отстойники нужны для каждой шахты, поскольку откачиваемую из шахты воду нужно очищать от излишних взвесей. Откачиваемая из шахты вода по своей природе относится к грунтовым водам. В 2017 году мы начали использовать уникальное решение — бассейн-отстойник с современной насосной, построенные под землей в выработанном камерном блоке. Созданный под землей бассейн-отстойник в пять раз больше, чем существующие наземные бассейны.

Площадь подземного бассейна-отстойника составляет 2 км2, а максимальный объем — 1,1 млн м3, что в пять раз превышает размеры крупнейшего наземного бассейна-отстойника. Благодаря большему объему бассейна-отстойника, шахтная вода отстаивается дольше, поэтому в откачиваемой на поверхность воде содержание взвесей ниже. Содержание взвесей в воде из всех бассейнов-отстойников и раньше было меньше разрешенных норм, но теперь вода настолько чистая, что оборудование лабораторий с трудом способно определить содержание взвесей в воде. С точки зрения химического состава, шахтная вода из шахты ”Эстония” очень похожа на всемирно известные минеральные воды.

Экологичность решения проявляется и в том, что исчезла необходимость создавать бассейн-отстойник на поверхности земли, то есть — на территории леса. Благодаря тому, что насосная бассейна также находится под землей, на поверхности земли о ее существовании можно догадаться только по окончаниям труб, расположенным в канале отвода шахтной воды. Это бесшумное решение, где вместо шума на поверхности земли слышно только журчание воды.

Кроме того, современная насосная расходует меньше электроэнергии и работает в то время, когда электричество дешевле всего — в основном по ночам. В результате достигается значительная экологичность, а в итоге этого дешевле становится и сырье для производства электроэнергии.

Энергетика на благо растений — сланцевая зола как мелиорант

Мы последовательно ищем возможности, как можно увеличить использование побочных продуктов производства энергии в качестве сырья. В прошлом году мы отметили первый день рождения торговой марки мелиоранта Enefix, производимого из сланцевой золы, и заключили соглашение с Палатой производителей экологически чистой продукции об использовании Enefix в экологически чистом сельском хозяйстве. Мы также сотрудничали и с отделом изучения почв и агрохимии института сельского хозяйства и окружающей среды Эстонского университета естественных наук.

По утверждению ученых, Enefix создает лучшие условия для роста растений, помогает почве усваивать питательные элементы и уменьшает для растений опасность заражения болезнями. В ходе процесса производства Enefix в золу не добавляется химических соединений. По сравнению с другими удобрениями, мелиорант Enefix, содержащий много карбонатов кальция, быстрее нейтрализует уровень рН почвы, в то же время обогащая ее микроэлементами. Таким образом, преимуществом Enefix является богатое содержание в нем питательных веществ, необходимых для роста растений: кальция, магния, калия, фосфора, меди, марганца, цинка, кремния и серы. Сегодня пользователями Enefix являются крупнейшие и самые инновативные хутора Эстонии, такие как хутор Каска-Луйга и ферма Вооре.

Сланцевая зола в цикле переработки — сырье для строительства

Масштабное использование сланцевой золы в дорожном строительстве и массовой стабилизации почв в качестве заменителя цемента сокращает потребность в больших количествах строительных материалов на базе природных невозобновляемых материалов и поддерживает принципы перерабатывающей экономики.

В рамках проекта OSAMAT мы в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог, Nordecon и Ramboll в течение шести лет тестировали и наблюдали использование сланцевой золы в дорожном строительстве и массовой стабилизации мягких почв в качестве заменителя цемента.

Результаты многолетних испытаний сланцевой золы подтвердили, что сланцевая зола является конкурентоспособным строительным материалом. Например, с помощью сланцевой золы можно строить дороги, порты, дамбы или другие объекты.

Большее использование побочных продуктов производства энергии, таких как зола и пустая порода, позволило бы избежать открытия нескольких новых известняковых карьеров. Целью Eesti Energia является создание производства энергии, где возникающие побочные продукты находят максимальное применение. Этого результата не достичь в одночасье, но мы шаг за шагом движемся к реализации этого видения.

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