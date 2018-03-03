Скучающая Панда. Как литовский стартап захватил Facebook и заработал 30 млн евро в год

Может ли балтийская компания, не производя ничего "ощутимого", иметь при этом половину клиентов в США, быть самой "фейсбучной" и зарабатывать десятки миллионов евро в год? Может, если у нее есть англоязычный сайт под названием Bored Panda и россыпь мощных комьюнити в "Фейсбуке".

"Скучающая панда" была основана в 2009 году Томасом Банисаускасом как небольшой проект-хобби. Томас изучал бизнес-администрирование в Вильнюсском университете, попутно работая видеооператором. Его впечатлили успехи ресурсов вроде Million Dollar Homepage, которые, казалось, получали деньги из воздуха. Как он рассказал The New York Times, сайт Bored Panda был основан для "борьбы со скукой с помощью искусства и хороших новостных историй". Ресурс сразу был нацелен на англоязычную аудиторию и его автор сразу же хотел сделать его прибыльным.

Как говорит сам Томас, ресурс стартовал как простенький сайт на хостинге WordPress за 5 долларов в месяц. "Поскольку Bored Panda является естественной комбинацией из моих хобби и интересов — фотографии, искусства, технологии и бизнеса — сверхурочная работа последние семь лет никогда не была в тягость. Но этой сверхурочной работы было много", — говорит он.

Идея была проста — делать подборки забавных, удивительных или красивых фотографий и историй из бесплатного контента, которым люди делятся в социальных сетях и в сообществах вроде Reddit. Bored Panda также стала площадкой для креативных людей, которые давали сайту свой контент, а взамен получали доступ к новой аудитории. По словам основателя ресурса, на "панде" зарегистрировано более 600 тыс. человек, которые создали более семи тысяч постов. "Мы гордимся тем, что Bored Panda изменила профессиональную жизнь многих художников", — говорит он.

"Скучающая панда" во главу угла поставила креативность, красоту и прочие вещи, которые нравятся большинству людей. Сайт сразу же стал подчеркнуто аполитичным, что позволило Томасу постепенно создать "уголок эскаписта".

При этом "Скучающая панда" берет не количеством, а качеством. Согласно статистике NewsWhip, в октябре 2017 года ее страницы в Facebook сгенерировали более 30 млн. "реакций" — "лайков", "шеров" и комментариев. Это абсолютный рекорд, который не побили даже такие американские гиганты как BuzzFeed, CNN и The New York Times. При этом "панда" опубликовала всего 519 постов, на порядок (в десять раз меньше), чем CNN и на два порядка (в 100 раз меньше), чем Fox News.

"На данный момент общее количество последователей нашего проекта в социальных медиа насчитывает около 16 млн человек. Посетители из Литвы составляют около 0,2% от общего потока пользователей, из Латвии 0,08% и из Эстонии — 0,12%. Посетители из Польши — 0,84% проц. а из России — 0,23%. — рассказала латвийскому Delfi Юстина Палинавичюте, глава отдела рекламы Bored Panda.

В абсолютный топ материалов по словам Юстины входят публикации, которые собрали от 694 тысяч до 38 тысяч "лайков" в "Фейсбуке".

Сотрудников в "панде" тоже намного меньше, чем у американских гигантов — лишь 42 человека. Из них трое иностранцев: двое граждан Испании и один гражданин Великобритании, все они живут и работают в Литве. Как говорит Юстина раньше среди сотрудников компании было больше британцев и канадцев. Все вместе они, при деятельной помощи аудитории и художников и фотографов, жаждущих прославиться, создают контент, который в октябре, согласно внутренней статистике компании, побудил людей зайти на сайт 116 млн. раз. По словам Томаса, в этом году Bored Panda принесет 20-30 млн. евро прибыли.

Но путь на вершину не был усыпан розами.

Поначалу, в 2009 году, Bored Panda для распространения статей полагалась на ныне частично забытый ресурс StumbleUpon. Но в 2010 году сервис, заметив популярность "Скучающей панды", потребовал у нее платить за рекламу. Этого Томас, который не привлекал сторонний капитал, себе позволить не мог и было "взлетевшей" на трафике со StumbleUpon "панде" подрезали крылья.

Это был важный урок для Томаса: полагаться на один источник нельзя, надо выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией и собирать армию лояльных читателей. Этим он и занялся — с помощью почтовой рассылки и социальных сетей. Для того, чтобы вновь почувствовать ощутимый рост "Скучающей панде" потребовалось три года, когда она по-настоящему "взлетела" благодаря "Фейсбуку".

Однако основатель ресурса подчеркивает, что взлет этот был основан не на краткосрочном манипулировании аудиторией в стиле создания постов с заголовками "Они Открыли Дверь И Что Они Увидели Шокирует Тебя", как сделали очень многие конкуренты, которые в какой-то момент стали очень популярны, росли безумными темпами и зарабатывали хорошие деньги на рекламе. По словам Томаса, пойти по их пути было соблазнительно, но он принял решение этого не делать и не разменивать возможность долгосрочного успеха на сиюминутные выгоды.

Вместо этого Bored Panda последовательно инвестировала в технологии, алгоритмы и — самое главное — людей в Литве и за границей (в первую очередь в Великобритании), чтобы создавать ресурс, контент которого а)нравится людям; б)четко соответствует трендам и современным технологиям в социальных сетях. Без этой технологической части, основанной на аналитике и определенных ноу-хау такого успеха у Bored Pamda бы не было. И без Facebook — тоже.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня Bored Panda сильно зависит социальных сетей, в первую очередь — Facebook.

В интервью NYT Томас признает, что "все хотят быть не столь зависимыми от Facebook", но тут же добавляет, что "это невозможно — Facebook является местом, в котором люди делятся идеями". И постами Bored Panda.

Отдельного беспокойства ему добавляет то, что в США и Западной Европе социальные сети упрекают в подыгрывании российским "хакерам в погонах", которые с их помощью манипулируют общественным сознанием. Литва близка к России географически и литовская компания может пострадать от решений — технологических и политических — которые социальные сети, в том числе и Facebook, вынуждены принимать в ответ на жесткую критику в свой адрес. "Мы — не часть проблемы, — говорит создатель подчеркнуто аполитичного сайта об "охоте на российских ведьм" в соцсетях. — Но мы можем косвенно пострадать от этого".

Facebook и сам экспериментирует с тем, как лучше доставлять контент СМИ и ресурсов типа Bored Panda в пользовательские ленты, последовательно уменьшая их долю. Это отдельно нервирует издателей, зависимых от этой социальной сети, в том числе и Томаса. Но в будущее он смотрит с оптимизмом — вполне ожидаемым от создателя столь оптимистичного сайта, сделавшего своим кредо создание армии верных поклонников: "Я верю в то, что все будет хорошо".