"Скручивание спидометров". Махинации с пробегом транспортных средств перевернули эстонский авторынок с ног на голову

Недавно комиссия по решению потребительских споров обсудила случай, который может произойти с каждым, кто покупает подержанный автомобиль.

Так, один человек приобрел подержанный Audi Q7 за 8 000 евро. Продавец сообщил покупателю о наличии косметического дефекта — маленькой вмятины на двери со стороны водителя, однако уже после заключения сделки машина к тому же просто перестала заводиться. Мужчина отвез автомобиль в автосервис, где ему сказали, что надо менять турбину, стартер, корпус масляного фильтра и комплект моторных цепей. Также выяснилось, что показания спидометра были скручены: по данным техосмотра 2016 года машина проехала 582 987 км, а на момент покупки спидометр показывал на 250 000 км меньше.