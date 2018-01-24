24.01.2018, 08:45

Скорость мобильного интернета в Tele2 возрастает до 485 Мбит/с


rus.delfi.ee
EST
Suur mobiilse interneti test
Foto: EPL

В конце февраля завершится обновление программного обеспечения оборудования, которое установлено на всех передающих станций Tele2. Это позволит довести максимальную входящую скорость мобильного интернета до рекордных 485 Мбит/с.

Как сообщил руководитель радиосети Tele2 Танел Сарри, обновление программного обеспечения повысит максимальную скорость интернета на 30%. ”С технической точки зрения, такой положительный эффект достигается за счет объединения слоев частот. Пользователи же, в конечном итоге, получат мобильный интернет, сравнимый по скорости с постоянным интернет-подключением, а во многих местах даже быстрее. Кроме того, нововведение позволит довести максимальную исходящую скорость передачи данных до 65 Мбит/с”, — отметил Сарри.

В ходе работ базовые станции будут по отдельности отключаться, что приведет к временному увеличению нагрузки на другие станции. ”В процессе обновления программного обеспечения возможны случаи кратковременного — до нескольких минут — снижения скорости соединения. Более ощутимых сбоев не предвидится”, — подчеркнул Сарри.

”Чтобы воспользоваться высокоскоростным интернетом, необходимо устройство с соответствующей поддержкой. Среди современных телефонов такую возможность обеспечивают последние модели Sony и Apple”, — объяснил директор радиосети Tele2.

Наряду с работами по обновлению программного обеспечения оборудования и освоению новых слоев частот, Tele2 продолжит курс на строительство новых базовых станций — к концу года их станет на 280 больше.

По данным Департамента технического надзора, на начало 2017 года в сети Tele2 средняя входящая скорость передачи данных составляла 52,5 Мбит/с, а 4G-сеть Tele2 покрывала 96% территории Эстонии.

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