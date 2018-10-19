19.10.2018, 12:55

Скоро закроется каждая четвертая контора Eesti Post. ”Виновники” — административная реформа и не только

 (16)
rus.delfi.ee
EST 1
Eesti Post - Lehtse pood
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Хотя на прошлой неделе Eesti Post и заявила, что о закрытии почтовых контор ничего еще не решено, Департамент конкуренции дал им разрешение закрыть каждую четвертую контору.

Сама же Eesti Post желала закрыть каждую третью.

В августе Eesti Post заявила департаменту, что к концу 2019 года хотела бы уменьшить количество контор до 201. К концу же текущего их должно остаться 252.

Обосновывает почта такое решение административной реформой. А прошлом году число самоуправлений снизилось с 213 — до 79. А Закон о почте требует наличия одной почтовой конторы в самоуправлении на 2 500 жителей. Eesti Post также отметила, что потребители высказывают желание пользоваться почтовыми автоматами, а в конторы ходить — не хотят. Также одна из причин — все дорожающая аренда помещений.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Поддержка Каи Каллас в качестве премьер-министра тает, как весенний снег. У Ратаса почти в два раза больше сторонников

19.10.2018
Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht свежему исследованию, в котором людей просили назвать самого подходящего премьер-министра, председателя Центристской партии и нынешнего премьера Юри Ратаса поддерживают 32% и председателя Партии реформ Каю Каллас — 17% избирателей.
Подробнее



Скоро закроется каждая четвертая контора Eesti Post. ”Виновники” — административная реформа и не только

19.10.2018
Хотя на прошлой неделе Eesti Post и заявила, что о закрытии почтовых контор ничего еще не решено, Департамент конкуренции дал им разрешение закрыть каждую четвертую контору.
Подробнее

Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо

19.10.2018
Президент Керсти Кальюлайд дала интервью самой крупной финской газете на шведском языке Hufvudstadsbladet. Помимо прочего, в нем затрагивалась и тема социального неравенства.
Подробнее

”Я его на другое приглашал”. Золотов ответил Навальному

19.10.2018
Глава Росгвардии Виктор Золотов посмотрит ответ Алексея Навального по возвращении в Москву. Об этом он заявил журналистам в Ташкенте, где директор ведомства находится вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
69,30 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €

Фирмы Николая Осипенко перерегистрировали и вывели из-под удара налоговиков

19.10.2018
В августе не состоялось заседание суда по уголовному делу, в котором принадлежащие семье крупного предпринимателя Ида-Вирумаа Николая Осипенко предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, а также их бывшие руководители, обвинялись в крупном налоговом мошенничестве. В октябре фирмы объединили под крышей нового юридического лица, а фирмы, попавшие под удар, ликвидировали, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье".
Подробнее

1,6 евро за литр — такое реально? Эстонских автовладельцев может ждать очередной неприятный сюрприз

19.10.2018
Цены на моторное топливо движутся только в одну сторону. Для того, чтобы они снизились, необходимо снизить налоги или цены на мировых рынках, но надежды на это практически нет, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



ФОТО | Эстонские частные дома с роскошной зоной СПА

19.10.2018
С приходом хмурых осенних вечеров, когда за окнами все чаще дождь и холод, особенно остро хочется тепла и уюта. В такое время спасает поход в сауну и особенно здорово — если она является частью зоны собственного домашнего СПА. Мы просмотрели объявления о продаже домов и сделали подборку тех, в которых сочетаются и дровяная сауна и бассейн. Если вы не планируете становиться новыми владельцами подобных домов, вы наверняка сможете почерпнуть полезные идеи интерьера, чтобы применить их в собственном жилье.
Подробнее